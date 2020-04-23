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Kayseri'de yasağın ilk günü cadde ve meydanlar boş kaldı

Kayseri'de yasağın ilk günü cadde ve meydanlar boş kaldıKAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde işlek caddeler, meydan ve sokaklar boş kaldı.

23.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:18
Kayseri'de yasağın ilk günü cadde ve meydanlar boş kaldı
KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde işlek caddeler, meydan ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle 31 şehirde, 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu illerden Kayseri'de, yasağın ilk günü kentte sessizlik hakim oldu. En işlek cadde ve meydanlar ile sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, yollarda denetim gerçekleştirdi. Kayseri’de yasağın ilk günü cadde ve meydanlar boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Güncel , Haber
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