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İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de iki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, odalarında hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

07.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:53

Kayseri'de 2 gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.

Nimet Akay, Yahyalı ilçesi Çiğilli Mahallesi'ndeki evlerinde birlikte yaşadığı annesi Emine (74) ve babası Yahya Akay'ı (81) odalarında hareketsiz yatarken buldu.

İKİ GÜN ÖNCE YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİYLE BAŞVURMUŞLAR

Akay'ın haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin öldüğünü belirledi. Çiftin iki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduğu bilgisini alan ekipler, maske ve koruyucu giysiyle evin çevresinde önlem aldı. Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemenin ardından Emine ve Yahya Akay'ın cesetleri, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS, EVİN ETRAFINA ŞERİT ÇEKTİ

Yahyalı Belediyesi ekipleri de evde ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı, polis evin etrafına şerit çekti. Nimet Akay'ın, polise, dün saat 21.00'de uyuduklarını, gece babasının lavaboya gittiğini ve iyi durumda olduğunu söylediği öğrenildi. Çiftin ölüm nedeni araştırılıyor.

İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: 3. Sayfa, Güncel

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Kayseri'de İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
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Haberler ›› 3. Sayfa ››İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler
Yorumlar (9)
TAHA ÖNDER:Hani Avrupa da yaşlılardan solunum cihazı çıkarılıp gençlere takılıyordu , biz elhamdülüllah müslümanın . . . yapamayız. . . !
Cevap Yaz 2 2
SAĞLIKCI:İNSANLARIN DEĞERİ YOK CORONA BİLE YAZMIYOLAR BAZILARINA ALLAH SORSUN
Cevap Yaz 1 12
KUZEYİN UŞAĞI:yazıklar olsun. . zengin olsalardı baş göz edilirlerdi. . . Allah rahmet eylesin. . .
Cevap Yaz 5 16
HARUN:Yazıklar olsun işte hastanelerin durumu ateşi var hastaneye başvuruyor ama evlerine gönderiliyorlar neden bizden uzak Allaha yakın ol mu deniyor neden tedavi edilmiyor sonra Avrupada iyiyiz dünyada en iyilerdeniz Yazık biz bu gidişle İtalya yı ispanyayı geçeriz bu şekilde birinci oluruz
Cevap Yaz 7 18
AHMET ÇİÇEK:Resmen cinayet yaşları itibarıyla yatışları yapılmalıydı evine gönderenleri görevden almalarını sayın içişleri bakanımızdan rica ediyoruz
Cevap Yaz 4 17
HASAN:Araştırılıyor mu yuh daha neyi araştırıyorlar hastaneye gitmişler hastaneden postalamışlar insanları sorumluları bulunup görevden uzaklaştırılmalı resmen cinayet
Cevap Yaz 3 26
DARTANYAL:yaşlı diye başından savmışlar, yazıklar olsun. insanlarımıza sahip çıkalım. yaşlılara hürmet edelim. bizde bir gün yaşlanacağız.
1 11
HASANABASAN:hasan hastaneye gittiler demiyor hastaneye başvuruda bulundular diyor ya adam akıllı oku yada yorum yazma kardeş
Cevap Yaz 12 5
BURAK BUZ:Dumanla mı başvurmuşlar sence. Ne olursa olsun tedavi alınmaları lazımdı.
0 10

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