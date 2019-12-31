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Kayseri'de yılbaşı gecesi 'kaçak içki ve gıda' denetimi

Kayseri'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce Erciyes'te bulunan işletmelerde kaçak alkol ve gıda denetimi yapıldı.

31.12.2019 20:47 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Kayseri'de yılbaşı gecesi 'kaçak içki ve gıda' denetimi
Kayseri'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce Erciyes'te bulunan işletmelerde kaçak alkol ve gıda denetimi yapıldı.

Kayseri'de yılbaşı öncesinde otellerde yüzde 100 doluluk oranı sağlayan Erciyes'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin'in de katıldığı denetimlerde alkol ürünleri ve gıdalar tek tek denetlendi.

Denetim hakkında bilgiler veren Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Yılbaşı öncesinde alkollü içeceklerin ve gıda denetimiyle ilgili tüm ekibimizle beraber sahadayız. Bugün yılın son günü. Bu son günde bakanlığımızın gıda güvenilirliği politikası çerçevesinde ülke genelinde tüm gıda işletmelerinde ve alkol sunumu yapan tüm işletmelerde gerekli denetimleri yapıyoruz. Bugünde Erciyes'te arkadaşlarımızla beraber denetimlerimize devam ediyoruz. İlimizde yaklaşık 290 civarında alkollü içecek perakende satış yeri mevcut. Bunları içerisinde 7 adedi de sunum yapan işletmelerdendir. Önceliğimiz alkollü içeceklerin denetiminin yapılması, vatandaşlarımızın piyasadaki sahte içkilerle herhangi bir şekilde canlarının yanmaması, sağlık sorunları ile karşılaşmaması amacıyla denetimlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz. 2019 yılı içerisinde ilimizde 20 bin civarında denetim yaptık. Bu 20 bin denetim içerisinde de bin ve binin üzerindeki işletmeye gerekli yasal yaptırımları uyguladık" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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