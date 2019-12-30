Haberler » 3. Sayfa » Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Haberler

Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri polisi tarafından yılbaşı öncesinde sabah saatlerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 08:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:57 Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
polisi tarafından yılbaşı öncesinde sabah saatlerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye ve Irak'taki DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişinin Kayseri'de olduğu belirlendi. saatlerinde operasyon için düğmeye basan ekipler, 9 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Evlerde yapılan aramada da dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, gözaltına alınan 1 kişi de gülerek kameralara poz verdi. - KAYSERİ

Kayseri, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:17   Fareleri öldürmek isterken zehirlendiler - Haberler
09:15   Putin'den Trump'a istihbarat paylaşımı için teşekkür - Haberler
09:15   MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li... - Haberler
09:13   Van'da 656 adet tarihi eser ele geçirildi - Haberler
09:12   (Özel) Eski Süper Lig kalecisi hastanede dehşet saçtı - Haberler
09:06   Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişi kurtarıldı - Haberler
08:50   Ters yöne giren araç kazaya neden oldu, 7 kişi yaralandı - Haberler
08:21   Bakan Soylu, terör örgütü PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış - Haberler
07:56   İzmir'de peş peşe 2 cinayet! Önce Sağlık Müdürü ardından bir doktorun eşi öldürüldü - Haberler
23:21   Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'nin yerli otomobil eleştirisine yanıt: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil - Haberler
30.12.2019 09:30:58