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Kayseri'de yılbaşı tedbirlerinde 2 bin 680 personel görev yapacak

Kayseri'de yılbaşı dolayısıyla asayiş ve trafik tedbirlerinin en üst düzeyde planlandığı bildirildi.

31.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:54 Kayseri'de yılbaşı tedbirlerinde 2 bin 680 personel görev yapacak
'de yılbaşı dolayısıyla asayiş ve trafik tedbirlerinin en üst düzeyde planlandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yılbaşı etkinliklerinin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla kent genelinde asayiş ve trafik tedbirlerinin en üst düzeyde planlandığı belirtildi.
Açıklamada, alışveriş merkezlerinin bulunduğu cadde ve sokaklar, havalimanı, tren garı, otobüs terminali ve eğlence yerleri gibi noktalarda 196 ekip ile 2 bin 680 personel görevlendirilerek emniyet ve trafik tedbirlerinin arttırıldığı ifade edildi.
ve güven ortamını bozacak davranışların ve şüpheli hallerin güvenlik güçlerine ihbar edilmesi istendi.
Vatandaşların Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayseri155@egm.gov.tr, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne kayserikom@egm.gov.tr, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne de kayseri.nsm@egm.gov.tr elektronik posta adreslerinden ihbar yapabileceği aktarılan açıklamada, şu telefon numaraları paylaşıldı:
112 -155
3381402
3362780
3201156
3300420
4423939
6913153
4374347
2453638
3113445
4312210
3362755
2245117
3214099
2226999
3382336
2404707
5036908
5036564
5023303

Kayseri, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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