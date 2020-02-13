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Kayseri'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kayseri'de yoğun kar yağışı etkili oluyor.

13.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:59Kayseri'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
'de yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Kentte dün akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağışın ardından beyaza bürünen kentte, ulaşımda zaman zaman aksamalar oluyor. Kent merkezindeki ana arterlerde Büyükşehir ile merkez ve ilçe belediyelerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Hava muhalefeti nedeniyle saat 11.50'de yapılması planlanan İstanbul-Kayseri ve 12.45'teki Kayseri-İstanbul seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.
Kar yağışı Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler de oluşturdu. Tarihi Kayseri Kalesi'nin surlarındaki soğuk ve yağıştan etkilenen güvercinler görüntülere yansıdı.
Kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaştığı kent merkezinde yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Melikgazi, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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