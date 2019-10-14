Haberler » Güncel » Kayseri'de yol verme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de yol verme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de yol vermeme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

14.10.2019 09:34Kayseri'de yol verme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de yol vermeme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kocasinan ilçesi Argıncık 3799. Sokak'ta E.G. (30) ile Tercan ve Ahmet Ulutekin (21) kardeşler arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, Ulutekin kardeşleri bıçakladı.
Tercan Ulutekin olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Ulutekin ise ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
E.G. olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocasinan, Kayseri, Tercan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:35 Fırat'ın batısında operasyon hazırlıkları tamamlandı
10:35 Mardin ypg'lilerin mağdur ettiği nusaybinlilere ev için seferber oldular -
10:35 Van'da gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede
10:30 Hedef yeniden yeşil Bağlar
10:35 Van'da gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede
10:34 Lüksemburg Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin operasyonunu durduracak durumda değiliz
10:34 Ypg'lilerin mağdur ettiği nusaybinlilere ev için seferber oldular
14.10.2019 10:36:34