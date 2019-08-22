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Kayseri'de yol yapım çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kertmeler Kavşağı'nda yapılan köprü ve kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi.

22.08.2019 11:20 Kayseri'de yol yapım çalışmaları
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kertmeler Kavşağı'nda yapılan köprü ve kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile trafik yoğunluğunun arttığı Kertmeler Kavşağı'nda köprü ve hamburger kavşak düzenlemesi yapıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, DSİ'nin taşkın koruma kanalı üzerine yapılan köprü inşaatını yerinde inceledi.
Büyükkılıç, köprü inşaatının 1,5 ay içinde tamamlanacağını belirterek Kayseri'nin daha konforlu ve yaşanılabilir bir şehir olabilmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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