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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralıKAYSERİ'de kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

07.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:07
'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
KAYSERİ'de kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.
Kaza, 12.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 143'üncü kilometresinde Olukkaya mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.S. yönetimindeki 44 AAB 970 plakalı otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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