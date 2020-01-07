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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hafif yaralandı.

07.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:30 Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hafif yaralandı.
'dan 'ya giden Zafer Çağlayaner'in kullandığı 44 AAB 970 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı ilçesinin Olukkaya mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Hafif yaralanan 15 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Pınarbaşı Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul, Malatya, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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