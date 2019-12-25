Haberler » 3. Sayfa » Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı - Haberler

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

25.12.2019 05:17 | Son Güncelleme: 25.12.2019 05:27 Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 'dan 'ya giden H.B. yönetimindeki 62 AV 245 plakalı yolcu otobüsü, Gürün-Pınarbaşı arasında devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 20 kişi, Pınarbaşı Devlet Hastanesine ve Kayseri'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Pınarbaşı-Gürün yolu da trafiğe kapatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Ankara, Gürün, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

05:35   Burkina Faso'daki cihatçı saldırıda çoğu kadın 35 sivil öldürüldü - Haberler
05:17   Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı - Haberler
04:45   İdlib operasyonu: Onbinlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde - Haberler
04:04   Büyükdere Caddesinde taksi ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
03:59   Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı - Haberler
00:52   Twitter'da 17 milyon kullanıcıyı etkileyen bir açık keşfedildi! Türkiye'den de kullanıcılar var - Haberler
00:32   Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarına Mansur Yavaş'tan yanıt: Bunun arkasında iki kişi var - Haberler
00:24   Meclis'te Libya'ya asker tezkeresi hazırlığı! Tarih verildi - Haberler
00:20   Her satırı iğrenç! Ormanlık alanda, köpeğe cinsel istismar uygularken yakalandı - Haberler
22:45   Eve dönmeyen doktorun eşi, kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı - Haberler
25.12.2019 05:44:39