Haberler » 3. Sayfa » Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 kişi yaralandı - Haberler

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 kişi yaralandı

Kayseri'de bir yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.

25.12.2019 07:57 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:44

'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 23 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza, saat 03.00 sularında Kayseri- Pınarbaşı Karayolu'nun 35'inci kilometresinde meydana geldi. 'dan Kayseri'ye giden Best Van firmasına ait 65 AV 245 plakalı, Said Kara (59) yönetimindeki yolcu otobüsü, buzlanan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 23 yolcu, çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 kişi yaralandı

Kayseri, Van, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

08:30   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ın rüşvet iddialarıyla ilgili partililere talimat verdi: Karışmayın - Haberler
08:24   Ortodoks ve Katolikler arasındaki farklar nedir? - Haberler
08:10   Beyaz sakallı soyguncu, çaldığı paraları 'İyi Noeller' diyerek etrafa saçtı - Haberler
08:09   Suriye'nin başkentinde, yılbaşı öncesi kırmızı iç çamaşırlarının satışları arttı - Haberler
08:09   Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı - Haberler
07:57   Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 kişi yaralandı - Haberler
07:47   Cumhurbaşkanı Erdoğan riskli ve korunacak alanları tescil etti - Haberler
07:37   98 yaşındaki İngiltere Prensi Philip'in son görüntüsü şoke etti - Haberler
25.12.2019 08:49:31