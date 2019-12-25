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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı (2)

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 23 kişi yaralandı.

25.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:13 Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı (2)

'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sularında Kayseri- Pınarbaşı Karayolu'nun 35'inci kilometresinde meydana geldi. 'dan Kayseri'ye giden Best Van firmasına ait 65 AV 245 plakalı, Said Kara (59) yönetimindeki yolcu otobüsü, buzlanan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 23 yolcu, çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kayseri, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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