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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

07.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:11 Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var
'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri karayolu üzeri ilçeye bağlı Olukkaya mevkinde yolcu otobüsü devrildi. Kazanın ardından çok sayıda jandarma, 112 ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Yoğun tipi ve kar yağışının etkili olduğu bölgede kaza yerine güçlükle ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere nakletmeye başladı.

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor. - KAYSERİ

Malatya, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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