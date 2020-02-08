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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Kayseri'nin Develi ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

08.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:28Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var
'nin ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Epçe köyü yakınlarında içerisinde 43 yolcunun olduğu öğrenilen 01 FBY 98 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi olay yerine sevk edilirken, ilk bilgilere göre çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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