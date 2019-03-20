Kayseri'de Yös İçin Protokol İmzalandı

Kaynak: AA

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türk Kızılayı Kayseri Toplum Merkezi arasında yabancı uyruklu ihtiyaç sahibi öğrenciler için Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) Hazırlık Kursu Protokolü imzalandı.ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen törende, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Türk Kızılayı Kayseri Toplum Merkezi adına Ali Orhan, protokol metnine imza attı.Ekonomik durumu iyi olmayan yabancı uyruklu öğrencilere YÖS hazırlık eğitimi sağlanmasının amaçlandığı protokol kapsamında, bursun maddi giderlerini Kızılay karşılayacak ve kurs için yer teminini de Erciyes Üniversitesi sağlayacak.Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek kurs, 10 haftada 80 saatlik eğitimi içeriyor.Protokolden 150'si Suriye uyruklu olmak üzere, 30 ülkeden toplam 200 yabancı uyruklu öğrenci faydalanacak.