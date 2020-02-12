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Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde tır ve otomobillerin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

12.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:36Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı
'nin Pınarbaşı ilçesinde tır ve otomobillerin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - karayolu Bahçecik mevkinde içerisinde tır ve otomobillerin olduğu 3 araç aşırı buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Kazada yaralanan M.D., ambulansla hastaneye kaldırılırken, devrilen tır nedeniyle karayolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi alarak ulaşımın kontrollü sağlanmasını sağlıyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Malatya, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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