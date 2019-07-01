Kayseri'de zincirleme kaza

Kayseri
'de dün akşam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan
ilçesine bağlı Erkilet
Bulvarı ile Bekir Yıldız
Bulvarı kavşağında 38 KK 066, 38 VV 524 ve 38 JR 666 plakalı araçlar çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, kaza nedeniyle trafik aksadı. Polis
ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kaza yapan araçlar yapılan incelemenin ardından kaza yerinden kaldırıldı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ