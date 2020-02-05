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Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede

Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyedeKAYSERİ'de, girdikleri 2 evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kadın, adliyeye sevk edildi.

05.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:33
'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede
KAYSERİ'de, girdikleri 2 evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kadın, adliyeye sevk edildi.
ilçesinde Sanayi ve Kılıçaslan mahallelerinde farklı günlerde iki eve giren şüpheliler, 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, evlere girenlerin Merve A. (25), Arzu M. (23), Gamze M. (28) ve Sibel K. (29) olduğunu belirledi. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Kadınların çaldığı iddia edilen ziynet eşyaları ise bulanamadı. 4 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede

Kocasinan, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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