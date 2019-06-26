26.06.2019 15:30
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KAYSERİ DEAŞ'IN SÖZDE EMİRİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün sözde emiri ve terör örgütü içinde havancılardan sorumlu olduğu belirlenen M.S.E. (40), adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün sözde emiri ve terör örgütü içinde havancılardan sorumlu olduğu belirlenen M.S.E. (40), adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, geçen Mart ayında kente gelen M.S.E.'nin DEAŞ'ın, 2012-2016 yılları arasında Irak 'ın Musul şehri ve Muhallebiye kasabasının sözde emiri olduğu ve terör örgütü içinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Ekipler merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde dini nikahlı eşinin evinde kalan ve geceleri kağıt toplama işi yapan M.S.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Eve 2 gün önce yapılan baskında M.S.E. oturma odasında kapının arkasında yakalandı. Şüpheli M.S.E.'nin evinde çıkan dijital materyalleri inceleyen polis ekipleri, birçok örgütsel fotoğraf ve video tespit etti. Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi 'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.KAYSERİ DEAŞ'IN SÖZDE EMİRİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kaynak: DHA
Irak , Emniyet Müdürlüğü , Güncel

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