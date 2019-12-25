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Kayseri deaş üyesi çobana tutuklama

DEAŞ üyesi çobana tutuklamaKAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Muhammed Vahid, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:48
DEAŞ üyesi çobana tutuklama
KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan uyruklu Muhammed Vahid, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Münbiç bölgesinde terör faaliyetlerine katılan ve silahlı eylemlerde bulunduğu belirlenen Muhammed Vahid'i, çobanlık yaptığı Akin Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan Vahid, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vahid, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri deaş üyesi çobana tutuklama

Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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