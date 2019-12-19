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Kayseri'deki asayiş olaylarında 261 kişi tutuklandı

Kayseri'de 15 Kasım-14 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşen asayiş olaylarında gözaltına alınan 261 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

19.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:10Kayseri'deki asayiş olaylarında 261 kişi tutuklandı
'de 15 Kasım-14 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşen asayiş olaylarında gözaltına alınan 261 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 2'si kasten öldürme, 4'ü kasten yaralama, 1'i şüpheli ölüm olayı olmak üzere işlem yapılan 7 olayda yakalanan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Meydana gelen olaylar ile ilgili 3 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 6 adet bıçak ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada ise 2'si yağma, 2'si tehdit, 2'si görevi yaptırmamak için direnme, 1'i şantaj, 1'i kişilerin huzur ve sükünunu bozma olayı olmak üzere işlem yapılan 8 olayda yakalanan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda da 8'i cinsel içerikli suçlar, 4'ü kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, 1'i 1072 Seçim Koordinasyon Merkezi, 1'i kasten yaralama olayı olmak üzere toplam 14 olaya adli işlem yapıldı. Olaylarla ilgili yakalanan 16 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 24 fuhuş olayından yakalanan 51 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiş ve fuhuş yapıldığı tespit edilen 10 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nin çalışmalarında Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 644 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilirken, yakalanan şahıslardan 245'i tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nin yaptığı çalışmalarda da kayıp müracaatı alınan 86 şahıstan 80'i bulunmuş olup, 6 kayıp şahsın arama çalışmalarına devam ediliyor. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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