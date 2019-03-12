Kayseri'deki Belediyelerde Toplu İş Sözleşmesi

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve bazı merkez ilçe belediyeleriyle Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan imza töreninde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikasının toplu iş sözleşmesi imzalandı.Törene katılan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yerli ve milli bir sendika olduklarını, kavga yerine barışı istediklerini, ayrıştıran değil, kucaklayan bir sendika olduklarını dile getirdi.Amaçlarının birlik ve bütünlük içerisinde hizmet etmek olduğunu anlatan Arslan, özgürlük ve milli iradeden yana olup bedel ödediklerini vurguladı.Geçmişte sendika ve konfederasyonlarının kapatıldığını, darbecilere karşı çıktıkları için birçok bedel ödediklerini ifade eden Arslan, "Hak-İş sadece bir sendika, sadece toplu sözleşme yapan bir sendika değildir. Demokrasiye, millet iradesine, geleceğimize bekamıza sahip çıkan bir örgüttür. İyi günlerde herkes konuşur. Darbe dönemlerinde herkes konuşamaz. Biz darbecilere karşı da mücadele ettik. Darbeleri yapanların da yargılanması için mücadele ettik. 2010 yılında darbecilerin yargılanmasının yolunun açılması için Hak-İş meydanlarda demokrasinin aydınlığına evet diyerek dolaştık." diye konuştu.Taşeron sisteminin sona erdirilmesinde hükümetin önemli çalışmalarının olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız, bakanlarımız bu konuda Türkiye'nin bugün 1 milyona yakın bir işçisinin kadro almasını sağladı. O yüzden bu tarihi bir reformdur. Çalışma hayatının en büyük reformudur. 1 milyona yakın arkadaşımız usulen bir sınav yapılarak kamunun kadrolarına, belediyenin şirketlerine geçmiştir. Bu gerçekten takdir edilecek, unutulmayacak bir başarıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hak-İş olarak ülkemizin beka sorunu varsa diğeri bizim için teferruattır."Türkiye'nin istikrarının, beka sorununun konuşulduğu bir konjonktürde yerel seçim yapıldığını dile getiren Aslan, "İnşallah yeni dönem için destek ve katkınızı bekliyorum." ifadesini kullandı.