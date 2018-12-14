Kayseri'deki Deaş Operasyonu

14 Aralık 2018 Cuma 15:20



14 Aralık 2018 Cuma 15:20

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda biri zanlı daha gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ ile silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen A.A. gözaltına alındı.A.A, operasyon kapsamında daha önce yakalanan E.Ö.E, N.I. ve T.A. ile sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.