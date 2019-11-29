Haberler » 3. Sayfa » Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Haber

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, DEAŞ'ın Halep'e bağlı 15 köyünde gençlerin sözde sorumlusu şahıs ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

29.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:09Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, DEAŞ'ın Halep'e bağlı 15 köyünde gençlerin sözde sorumlusu şahıs ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Suriye uyruklu V.E., İ.K. ve A.S.'nin geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri ve Kayseri'de ikamet ettikleri belirlendi. 26 Kasım'da ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda V.E., İ.K. ve A.S. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan 3 kişiden V.E.'nin 2 yıl önce kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı, geçimini ahırlarda çobanlık yaparak sağladığı ve DEAŞ'ın Halep'e bağlı 15 köyünde gençlerin sözde sorumlusu olduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:00 İstanbul Valiliğinden Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama
19:49 Bağ evinden 40 parça malzeme çalan zanlılar yakalandı
19:41 Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı
19:37 Yaşlı adam yangında can verdi
19:32 Van'da terör operasyonu
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:24 Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
19:08 Şenol Güneş ve Özkan Sümer'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:16 İmar planlarının görüşüldüğü İBB Meclisi'nde "Özür dile" gerginliği tartışmalara neden oldu
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
05:22 Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
29.11.2019 20:06:49