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Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

29.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:32Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan uyruklu 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, geçmişte terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu V.E, İ.K. ve A.S'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Suriye uyruklu zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 zanlı yakalanmış, ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulmuştu.

Kayseri, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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