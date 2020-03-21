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Kayseri'deki fabrikada günlük 6 milyon maske kumaşı üretiliyor

Kayseri'deki fabrikada günlük 6 milyon maske kumaşı üretiliyorKAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) maske kumaşı üretimi yapılan fabrikada çalışanlar, 15 il ve 20 ülkeden gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.

21.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:52

Kayseri 'deki fabrikada günlük 6 milyon maske kumaşı üretiliyor

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) maske kumaşı üretimi yapılan fabrikada çalışanlar, 15 il ve 20 ülkeden gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Fabrikada, günlük 6 milyon maske üretimini karşılayacak kumaş üretimi gerçekleştiriliyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs salgını birçok sektörü olumsuz yönde etkilerken, sağlık alanında çalışma yapan firmaların ise iş yükünü artırdı. Kayseri OSB'de bulunan kumaş fabrikası, sağlık alanında maske ve cerrah elbisesi yapımında kullanılan kumaşları üretiyor. Fabrikada, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte artan talebi karşılayabilmek için 3 vardiya şeklinde çalışılıyor. Fabrikada çalışanlar, 15 il ve 20 ülkeden gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Günde 6 milyon maskeye tekabül eden kumaş üretimini gerçekleştiriliyor.

'STOKLARIMIZDA SIKINTI YOK'

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır (60), 8 yıldır kumaş üretimi yaptıklarını belirterek, "Nonwoven kumaş, maske yapımında, hijyenik ortamlarda ve yatak sektöründe kullanılan bir kumaş çeşididir. Koranavirüs hastalığı neticesinde nonwoven kumaşa aşırı derecede bir ihtiyaç söz konusu oldu. Biz üretimlerimizi gece gündüz yapıyoruz. Siparişlerimizde bir artış yaşandı. Biz sanayiciler olarak gece gündüz 24 saat çalışıp, vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak için hazırız. Vatandaşlarımız endişelenmesin. Stoklarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü biz üretimimize devam ediyoruz. Günlük üretim kapasitemiz 6 milyon civarında" dedi.

'HASTANELERİMİZİN İHTİYACI İÇİN GÖNÜLLÜ OLDUK'

Türkiye'de 15 il, 20 ülkeye kumaş ürettiklerini söyleyen Baktır, "Öncelikli olarak yurtiçine önem veriyoruz. Burada talep ne olursa olsun karşılıyoruz. Kayseri'deki hastanelerimizin maske ve diğer cerrahi olarak tüm kumaş ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bunun için gönüllü olduk. Erciyes Üniversitesi'nin talebi oldu. 500 bin maske ihtiyacını karşılamak için kumaş yardımında bulunacağız. Biz talep doğrultusunda ihtiyaçları için gerekli kumaşı vermeye söz verdik. Kayserili bir sanayici olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapmaya hazırız. Vatandaşımız panik yapmasın, tedbir alsın biz üzerimize ne düşüyorsa onu yapmaya hazırız" diye konuştu.

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Kayseri’deki fabrikada günlük 6 milyon maske kumaşı üretiliyor

Kaynak: DHA

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Kayseri'deki fabrikada günlük 6 milyon maske kumaşı üretiliyor
Etiketler : Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, OSB, Güncel

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