Kayseri
'deki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 26 kişi adliyeye sevk edildi
KAYSERİ - Kayseri polisi tarafından FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişi adliyeye sevk edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün Asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan ardışık aranan askerlere yönelik yapılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri
07 Aralık 2018 Cuma 09:56