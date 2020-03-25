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Kayseri'deki FETÖ'yü aktif hale getirme iddiası davası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) yeniden canlandırmak amacıyla İç Anadolu Bölgesi'nde yeni bir yapılanma içine girdikleri iddiasıyla 9'u tutuklu 26 sanığın duruşması görüldü.

25.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:16
Kayseri'deki FETÖ'yü aktif hale getirme iddiası davası
Kayseri 'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) yeniden canlandırmak amacıyla İç Anadolu Bölgesi'nde yeni bir yapılanma içine girdikleri iddiasıyla 9'u tutuklu 26 sanığın duruşması görüldü.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SERGİB) aracılığı ile katıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı, sanık yakınları ve basın mensupları salona alınmadı.
Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, tahliyelerini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmaya erteledi.
İddianameden
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye bağlılığı devam ettirme, örgütü ayakta tutma, üyelerine ve ailelerine maddi manevi yardımda bulunma amacıyla Kayseri ve çevre illerde güncel bir yapılanma içine girdikleri iddia edilen 11'i tutuklu 26 sanık hakkında hazırladığı iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Davanın 3 gün süren ilk duruşmasında tutuklu 2 sanık tahliye edilmişti.
Sanıkların "silahlı terör örgüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarının istendiği 260 sayfalık iddianamede, "Topladıkları paraları, dosyada bulunan birtakım şüphelilerin desteğiyle Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Ankara ve Konya gibi civar illerde örgüt kapsamında tutuklu bulunan veya yargılama sonucu tahliye olan örgüt üyelerinin kendilerine veya yakınlarına, her daim yanlarında olduklarını bilmeleri amacıyla organize bir şekilde dağıtıyorlar." ifadesi yer almıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: İç Anadolu Bölgesi, Kayseri, Güncel

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