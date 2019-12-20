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Kayseri'deki hastaneler, Bebek Dostu Hastane kriterleri çerçevesinde değerlendirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında, Kayseri'deki kamu, özel ve üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ekip tarafınca denetlendi.

20.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:56 Kayseri'deki hastaneler, Bebek Dostu Hastane kriterleri çerçevesinde değerlendirildi
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Anne Sütünün Teşviki ve Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında, 'deki kamu, özel ve üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ekip tarafınca denetlendi.
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri'nin üniversite, kamu ve özel hastaneleriyle sağlıkta lider illerden biri olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanlığından gelen ekibin 3 gün boyunca değerlendirmelerde bulunduğunu vurgulayan Benli, "İlimizde hizmet veren bazı kamu ve özel hastanelerimizde Bebek Dostu Hastane kriterleri çerçevesinde çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve bir özel hastane 100 tam puan almayı başardı. İl olarak genel anlamda iyiyiz ama üst bakış olarak özel hastanelerde birkaç eksiğin olduğu tespit edildi." şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanlığı tarafından Ulusal Değerlendirme Ekibinde görev yapan Dr. Ömer Malatyalı ise Kayseri'de bulunan bazı hastanelerde yeni doğan, yoğun bakım ve yeni doğan genel durumlarını hakkında değerlendirme yaptıklarını, il genelde bir profil oluşturmaya çalıştıkları kaydetti.

Kayseri, Bebek, Güncel

Kaynak: AA

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