Kayseri'deki "Hipnoz ve İşkence" Davası

27 Kasım 2018 Salı 12:33



27 Kasım 2018 Salı 12:33

Üç astsubayın "hipnoz ve işkence" ile ifadelerini aldığı suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, yeniden yargılandığı davada, delil yetersizliğinden beraat etti.Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Üçok ile astsubaylar İsmail Dağ ve Orhan Güleç'in avukatları hazır bulundu.Mahkeme başkanı, Adli Tıp Genel Kurulu'ndan gelen raporda, işkence ve yaralanma olmadığına yer verildiğini belirtti.Sanık Üçok, önceki raporun FETÖ mensupları tarafından hazırlandığını öne sürerek, gelen son raporun doğru olduğunu söyledi.Savcı mütalaasında, gelen rapor doğrultusunda hipnoz ve işkence olmadığı için sanığın delil yetersizliğinden beraatini istedi.Üçok, FETÖ terör örgütünün önceki hava kuvvetleri sivil imamı Bahadır Köroğlu'nun talimatıyla Adil Öksüz'ün Kayseri'ye gelerek davayı takip ettiğini söyledi. Bunun, Köroğlu'nun ByLock raporlarında yer aldığını belirten Üçok, şunları söyledi:"O dönem TÜBİTAK'ın avukatı olan FETÖ'nün oluşturduğu genel kurulda yer alan Mustafa Dokumacı da bu davada yer aldı. Dünyanın hiçbir yerinde hipnozla işkence diye bir şey yoktur. Bu terör örgütü, güçlerini birleştirerek benimle birlikte bu yapıya karşı çıkanları hapse attırdı. Hala ölüm tehditleri alıyorum. Bunun nedeni, benim bu örgütün gerçek yüzünü göstermemdir. Bu dava, örgütün kumpas davasıdır. Kumpası yapanlar şu anda yargılanıyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum."Müşteki avukatları ise rapora itiraz ederek, yeniden Adli Tıp Üst Kurumun'dan rapor alınması talebinde bulundu.Avuktaların bu talebini reddeden mahkeme heyeti, "işkence yapma" suçundan yargılanan Üçok'un, daha önce hakkında verilen kararı bozarak, delil yetersizliğinden beraatine hükmetti."FETÖ'nün bir kumpası daha sona erdi"Duruşma sonra adliye çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Üçok, bugün hipnozla işkence gibi hukuk tarihine kara bir leke olarak geçmiş FETÖ'nün kumpas davasının beraatla sonuçlandığını söyledi.Çok mutlu olduğunu belirten Üçok, şunları kaydetti:"FETÖ'nün gerçek yüzünü 2009'da ortaya koyan Kayseri işkence davası... O dönemde bütün halkımızın gözünde çocukları okutan, yurt dışında Türkçe olimpiyatları düzenleyen, yurt dışında okullar açan böyle bir cemaatin, FETÖ'nün biz 2009 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki emirleri çalan, Türk Silahlı Kuvvetleri personelini fişleyen, sahte emirlerle Türk halkı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin arasını açmaya çalışan bir terör örgütü olduğunu ortaya koymuştuk. Tabii ki bu, örgütü 2009 yılında çok rahatsız etmiş, bugün yargılanma sürecinde gördüğünüz gibi Fetullah Gülen'in talimatıyla Adil Öksüz'ün bizzat Kayseri'ye gelerek müdahalesiyle aleyhime çevrilen bu davada hipnozla işkence yapmak gibi hukuk tarihinde hiç görülmemiş, çok aşağılayıcı bir dava ile yargılandım ve hapse girdim. 7,5 yıl hapis cezası aldım fakat 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ'nün, yargı ve diğer kurumlarından temizlenmesinden sonra bugün huzurlarınıza Türkiye Cumhuriyeti mahkemesi önünde, Fetullah Gülen'in mahkemesinde değil, Türkiye Cumhuriyeti mahkemesinin önünde aynı suçlamalarla ilgili yargılandım ve bunun bir kumpas davası olduğunu mahkememize anlattım. Mahkememiz de bugün beraat kararı verdi. Böylelikle FETÖ'nün bir kumpasının daha sona erdiğini, hukukun, adaletin yerini bulduğunu gördük. Tüm yargılama sürecinde bana destek olan herkese teşekkür ediyorum."İlk mahkeme süreciAhmet Zeki Üçok, 2009'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı olduğu dönemde Kayseri'de "Fetullah Gülen Grubu" diye bilinen oluşumla ilgili soruşturma yürütmüş, Hava Kuvvetleri Komutanlığının elektronik yazışma sistemine girdikleri ve bazı TSK personelini "Ergenekon" örgütü üyesi göstermek amacıyla sahte emirler ürettikleri iddiasıyla 3 astsubay hakkında soruşturma açmıştı.Astsubayların tutuklanmasından yaklaşık 9 ay sonra Ahmet Zeki Üçok, söz konusu soruşturma sırasında astsubaylara hipnozla işkence yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı.Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 17 Nisan 2012'de Üçok hakkında işkence suçundan verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay 8. Ceza Dairesince onanmış, Üçok'un başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti. 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dava konusu suç Üçok'un askeri personel olduğu dönemde gerçekleştiği için dosyanın Askeri Yargıtaya gönderilmesine hükmetmişti.Üçok'un itirazı üzerine Yargıtay, yeniden yargılamada Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olduğuna karar vererek dosyayı geri göndermişti.