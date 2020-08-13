Kayseri'deki ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesi Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmalarında ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu. Uzman Antropolog Özge Kahya, "Daha önce bulunduğumuz alandaki fosiller arasında, filler, üç toynaklı atlar, gergedanlar ve boş boynuzlular dediğimiz ailelere ait canlıların fosillerini bulduk. Bu sefer ilk defa Yamula Barajı kıyısında kaplumbağa fosiline rastladık" dedi.

Merkez Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı kıyısında bulunan Taşhan bölgesinde, 2 yıl önce keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı. Yapılan kazılarda, fil, zürafa, at ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Devam eden kazı çalışmalarında, Yamula Barajı kıyısındaki Taşhan Mahallesi'nde ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosiline rastlandı. Ekipler 4 gün süren çalışmanın ardından kaplumbağayı gün yüzüne çıkardı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu başkanlığında yapılan kazılarda, titizlikle temizlenen kaplumbağa fosili topraktan çıkarılarak, 'alçı ceket' yöntemiyle laboratuvara götürülecek.

'İLK DEFA KAPLUMBAĞA FOSİLİNE RASTLADIK'

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Uzman Antropolog Özge Kahya, "Yamula Barajı, 7-8 milyon yıl öncesiyle tarihlendiriliyor. Daha önce bulunduğumuz alandaki fosiller arasında, filler, üç toynaklı atlar, gergedanlar ve boş boynuzlular dediğimiz ailelere ait canlıların fosillerini bulduk. Bu sefer ilk defa Yamula Barajı kıyısında kaplumbağa fosiline rastladık. Önceki dönemlerde sıklıkla görülebilecek bir fosil ama Yamula'da ilk kez bulduğumuz için bizleri heyecanlandırdı" diye konuştu.

'KAPLUMBAĞA FOSİLİNİ ALÇI CEKET YÖNTEMİ İLE ÇIKARACAĞIZ'

7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosilinin topraktan çıkarılması için çalışmanın sürdüğünü kaydeden Kahya, "Bulduğumuz kaplumbağa fosilini mantar pozisyonuna aldıktan sonra fotoğraflama yapıp, fosil iyi korunmadığı için alçı ceket yöntemi ile bulunduğu yerden çıkaracağız. Emmiler, Çevril ve Yeni Taşhan bölgesinde yaptığımız kazılarda file ait femur ve kafa tasına ait fosiller çıkıyor. Çoğunlukla fil çıkıyor ama bu sene bovitlere '(boş boynuzlular) ait fosiller örneklerini de buluyor. Bulunan kaplumbağa fosili ile de Kayseri'de fosil zenginliğinin artacağını söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.