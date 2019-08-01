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Kayseri'deki kadın cinayeti

Kayseri'de bir kadını iş çıkışında tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

01.08.2019 10:08 Kayseri'deki kadın cinayeti
Kayseri'de bir kadını iş çıkışında tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.
Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki iş yerinden evine gitmek üzere ayrılan Gülay Şimşek'i (27) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen ve eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ö.O. (36), Kırşehir'in Mucur ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Dünkü olayda ağır yaralanan Şimşek, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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