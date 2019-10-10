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Kayseri'deki kadın cinayeti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün tartıştığı eşini tabancayla öldüren ve saklandığı evde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

10.10.2019 19:22Kayseri'deki kadın cinayeti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün tartıştığı eşini tabancayla öldüren ve saklandığı evde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Vahit Apartmanı'ndaki evlerinde, tartıştığı eşi Gizem Vural D'yi (27) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Mehmet D'yi (32) kent merkezinde saklandığı evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Mehmet D, gazetecilerin soruları üzerine "pişman olduğunu" söyledi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Melikgazi, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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