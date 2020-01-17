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Kayseri'deki suç örgütü operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kayseri'deki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i cezaevine gönderildi.

17.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 17.01.2020 19:04Kayseri'deki suç örgütü operasyonunda 5 kişi tutuklandı
'deki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, kiralama şirketi yöneticileriyle iş birliği yaparak arızalı araçları kiraladıkları veya araçları arızalanmış gibi göstererek baskı ve silah tehdidiyle imzalattıkları senetlerle mağdurlar hakkında icra takibi başlattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.B, İ.Ç, F.Ç, S.A, A.A, M.G, B.K, U.T, K.C.A, D.K. ve A.E. ile operasyon sırasında Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru B.K'yi tabancayla bacağından yaralayan M.D, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.B, İ.Ç, S.A, A.A. ve M.D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 7 şüpheli serbest bırakıldı.
Kent merkezindeki 18 adrese 14 Ocak'ta 40 ekip ve 120 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda sözleşme ve senet, iki pompalı tüfek, 3'ü kurusıkı 5 tabanca ele geçirilmiş, 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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