14.06.2019 14:30
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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

Kayseri

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu dağıtıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan ve İran uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu dağıtıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan ve İran uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yüklü miktarda uyuşturucu temin ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu S.R. (22) ve F.E.(24) ile İran uyruklu M.H. (38) ve M.T'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Köşk Mahallesi'ndeki bir eve önceki gün düzenlenen operasyonda, 1 kilo 28 gram metamfetamin ve 73,4 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan ölçek ve terazi gibi çok sayıda malzeme ele geçirilmişti.
Kaynak: AA
Afganistan, Kayseri, Güncel

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