21.06.2019 19:35
Haberler » Güncel » Haber

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

Kayseri

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Kayseri 'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik, 2 ay süren teknik takip sonucu 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Önceki gün şafak vakti düzenlenen operasyona, çevik kuvvet ile asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu 157 polis katılmış 8 zanlı gözaltına alınmış, daha sonra firari 7 şüpheli daha yakalanmıştı.
Kaynak: AA
Kayseri , Güncel

Son Dakika Haberleri
20:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset bir meslek değil, kendini ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır.
20:20 Van Gölü için pedal çevirip, çöp topladılar
20:19 KKTC'ye yerleşecek Rumlara teşvik
20:19 Kars'ta sağanak etkili oldu
20:19 Sigara izmariti tarlayı ve tırı yaktı
20:18 Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor
20:18 DHA DIŞ ? Mursi için Almanya'da gıyabi cenaze namazı kılındı