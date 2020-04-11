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- Kayseri'deki vatandaşı dolandıran şahıslar Ataşehir'de yakalandı

- Kayseri'deki vatandaşı dolandıran şahıslar Ataşehir'de yakalandı Kayseri'de yaşayan bir vatandaş, haberi olmadan kendi kredi kartı bilgileri kullanılarak alış veriş yapıldığını ihbar edince polis harekete geçti.

11.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:54
- Kayseri 'deki vatandaşı dolandıran şahıslar Ataşehir 'de yakalandı
İSTANBUL - Kayseri'de yaşayan bir vatandaş, haberi olmadan kendi kredi kartı bilgileri kullanılarak alış veriş yapıldığını ihbar edince polis harekete geçti. Olayla ilgili Ataşehir'de yakalanan Özbekistan uyruklu 3 kişi "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan tutuklandı.
Kayseri'de yaşayan Mehmet Ö. isimli vatandaş polise giderek kendi kredi kartı bilgileri ile haberi olmadan bir markete ait internet sitesinden alış veriş yapıldığını ihbar etti. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teslimat adresi olarak görülen Ataşehir Barbaros Mahallesindeki adreste bulunan Özbekistan uyruklu Xayrulla S. isimli şahsı yakaladı.
Şahıs, siparişleri Özbekistan uyruklu Danıyor A. isimli şahıs tarafından kendisine ait telefonla verildiğini söyledi. Bunun üzerine polis şüpheli şahısla buluşma ayarladı. Danıyor A., buluşma adresi olarak ayarlanan Güngören'de Güven Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezi önüne birlikte geldiği Özbekistan uyruklu Cavahier A. isimli şahısla birlikte aynı gün yakalandı.
Aranma ya da suç kayıtları bulunmayan şahıslar, 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Kayseri’deki vatandaşı dolandıran şahıslar Ataşehir’de yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ataşehir, Kayseri, 3. Sayfa
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