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Kayseri'deki yerel gazeteler dönüşümlü yayına geçti

Kayseri'de yayımlanan gazeteler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dönüşümlü yayın dönemine geçti.

24.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:00
Kayseri'deki yerel gazeteler dönüşümlü yayına geçti
Kayseri 'de yayımlanan gazeteler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dönüşümlü yayın dönemine geçti.
Basın İlan Kurumu Kayseri Şube Müdürlüğünce alınan karar ve gazetelerin kendi aralarında yaptıkları mutabakat gereği, Kayseri medyası dönüşümlü yayın uygulamasına geçti.
Bu kapsamda, 14 gazetenin yetkililerinin çektikleri kura ile aşağıdaki tabloya göre yayın yapma kararı alındı:
25 Mart Çarşamba: Ülker gazetesi - Yeni Haber
26 Mart Perşembe: E Haber gazetesi - Haber 38
27 Mart Cuma: Kayseri Meydan - Kayseri Gündem
28 Mart Cumartesi: Büyük Kayseri - Star Haber
30 Mart Pazartesi: Kayseri Anadolu Haber - Kayseri Haber
31 Mart Salı: Kent Haber - Deniz Postası
1 Nisan Çarşamba: Kayseri Olay - Hakimiyet
2 Nisan Perşembe gününden itibaren ise Kovid-19'la ilgili gelişmelere paralel olarak, aynı sıralamanın takip eden günlerde uygulanmasına karar verildi.
Gazetelerin internet siteleri ise haber yayınlarına düzenli olarak devam edecek.
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Kaynak: AA

Etiketler : Basın İlan Kurumu, Gazeteler, Kayseri, Güncel

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