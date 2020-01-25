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Kayseri'den Elazığ' ve Malatya'ya yardım eli

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya'ya sağlık personeli ile beraber barınma konteyneri ve şişme çadır gönderildi.

25.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:09Kayseri'den Elazığ' ve Malatya'ya yardım eli
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından depremin yaşandığı ve 'ya sağlık personeli ile beraber barınma konteyneri ve şişme çadır gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Binaların yıkıldığı bölgeye, 9 personel ile 3 tane 112 ambulansı, barınma konteyneri ve 24 UMKE personeli ve 65 metrekare 2 adet şişme çadır gönderildi.

Dün gece saatlerinde yola çıkan ekipler, Malatya ve Elazığ'a ulaşarak çalışmalara katıldı. - KAYSERİ

İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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