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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da yapılan "6. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi"nde başarı ödülü aldı.

07.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:22 Kayseri'den kısa kısa
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da yapılan "6. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi"nde başarı ödülü aldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, İstanbul'da bir otelde düzenlenen "6. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi"ne katıldı.
Belediyeler ve inşaat sektörünün büyük ilgi gösterdiği kongrede, "Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik" ödülleri de verildi. "En İyi Riskli Alan İlan Eden ve Uygulayan Belediye Ödülü" Kayseri Büyükşehir Belediyesine verildi.
Sahabiye Projesi ile kazanılan ödülü, Memduh Büyükkılıç aldı.
MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'dan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'ya ziyaret
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'den gelen heyetle Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'yu ziyaret etti.
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı ve Genel Koordinatör Abdülkadir Güneş, Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant,
Felahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kuzugüden, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Hamza Ekiz, Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Kazım Güneri ve Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ile birlikte Bakan Yardımcısı Aksu ile görüşen Ersoy, Kayseri'nin tarımsal sorunlarını ve çiftçilerinin problemlerini aktardı.

İstanbul, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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