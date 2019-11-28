Haberler » Güncel » Kayseri'den kısa kısa - Haber

Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Zabıtası, ticari taksileri, öğrenci ve personel servis araçlarını denetledi.

28.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:06Kayseri'den kısa kısa
Büyükşehir Belediye Zabıtası, ticari taksileri, öğrenci ve personel servis araçlarını denetledi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlerin yolcuların güvenliği için 2 bin 910 personel servisi, 520 öğrenci servisi ile 270 ticari taksi kontrol edildi.
Ayrıca, yönetmeliğe uygun olmayan 232 personel servisi, 23 öğrenci servisi ve 49 ticari taksiye de işlem yapıldı.
'dan gelen 7 kursiyer Kocasinan'da eğitim gördü
Erasmus programı kapsamında Litvanya'dan Kayseri'ye gelen 7 kursiyer, Kocasinan Belediyesi tarafından verilen çeşitli kurslara katıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, verilen eğitimlerin amaca ulaştığını belirtti.
Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Yakut Tesislerinde tekstil ve el sanatları alanlarında eğitimler verildiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Belediyemizde 7'den 70'e herkese hizmet veriyoruz. Bu doğrultuda Erasmus programıyla şehrimize gelen Litvanyalı kursiyerlere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duydum. Sınırlarımızın uzak olmasına rağmen gönül coğrafyamızı yakın ettiler. Ülkelerine döndüklerinde şehrimizden aldıkları eğitim ve kültürel değerlerimizi öğrenmiş olmaları bizleri memnun etmektedir."

Litvanya, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:08 Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
18:08 Adıyaman'da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
18:04 Beslenme dostu okul sayısı 75'e çıktı
18:04 İstanbul Havalimanı'nda 'Tokat Günleri'
18:03 Yeni Şakran'da doğal gaz için geri sayım
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
15:35 Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
28.11.2019 18:10:52