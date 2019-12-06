Haberler » Güncel » Kayseri'den kısa kısa - Haber

Kayseri'den kısa kısa

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla 112 Acil Servis'te görevli personeli ziyaret etti.

06.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:12Kayseri'den kısa kısa
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla 112 Acil Servis'te görevli personeli ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Benli, Talas ilçesinde bulunan İl Ambulans Başhekimliğinde görevli personeli ziyaret ederek, tebrik etti.
Ziyarette, 'deki acil sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi veren Benli, şunları aktardı:
"Personelimizin 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladık. 52 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 72 ambulans, 1 helikopter ambulans ve yaklaşık 560 personelimiz ile ilimize ve bölgemize hizmet vermekteyiz. 112 sağlık hizmetlerimiz Türkiye çapında global bir şekilde hizmet vermekte. Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetleri olarak biz aynı zamanda Sivas, Tufanbeyli, Göksün, Niğde, Nevşehir, Kırşehir'e de kısmi olarak hizmet veriyoruz. Kayseri'de acil sağlık hizmetlerimiz Bakanlığımızın belirlemiş olduğu standartların üzerindededir. Çok daha iyi bir noktada olduğumuzu belirtmek isterim. Ayrıca Sağlık Bakanlığımıza ilimize tahsis etmiş olduğu helikopter ambulanstan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum."
Palancıoğlu'dan esnaf ziyareti
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kapalı çarşı ve yeraltı çarşısı esnafını ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, ilçede hizmet veren kapalı çarşı ve yeraltı çarşısı esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi.
Ziyarette, çarşılara yapacağı hizmetlerden bahseden Palancıoğlu, şunları aktardı:
"Kent hayatını daha konforlu hala getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Esnafımızı seviyoruz. Eski günlerini aratmamak için biz de elimizden geleni yapacağız. Büyükşehir ve Kocasinan ile birlikte destek olacağız. Rabbim ekmeği peşinde olan esnafımıza bol ve hayırlı kazanç versin. Buradaki arkadaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Buraları canlandırmak adına etkinlikler yapmayı planlıyorum."

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:14 Seyyar tezgahı kaldırılmak istenince intihara kalkıştı - Haber
19:11 DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Haber
19:10 Terör örgütünün hain planı deşifre oldu: Din üzerinden algı operasyonuna hazırlanıyorlar - Haber
19:10 ABD'den, Türkiye'nin Suriye'ye sınır ötesi yardımlarda yeni bir sınır kapısı eklenmesi önerisine... - Haber
19:07 Ordu, Ceren'e ağladı - Haber
18:25 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
17:45 Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap - Haber
17:44 Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık - Haber
17:13 Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim - Haber
6.12.2019 19:15:22