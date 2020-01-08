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Kayseri'den kısa kısa

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, hastaları ziyaret etti.

08.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:38Kayseri'den kısa kısa
Belediye Başkanı Özkan Altun ile Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, hastaları ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altun ve Şahin, Bünyan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, Başhekim Nuri Çakır'dan bilgi aldı.
Hastalara acil şifa dileyen Altun, "Bizler, tedavi gören hemşehrilerimizin en kısa sürede sağlıklı günlere dönmeleri için onlara moral vermek, yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız ve yanlarındayız. Hastanemizde tedavi gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle gece, gündüz demeden görevlerini yapan hastane personelimize, doktorlarımıza ve hastane yönetimimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaymakam Şahin de hasta ve yakınlarıyla sohbet ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.
AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'na ziyaretler
AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu ziyaret etti.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Demiröz, Çopuroğlu'nu ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Çopuroğlu, Demiröz'e teşekkür etti.
Öte yandan, Kuruyemişçiler Kuru Kahve Baharat ve Şekerlemeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Narin ile Turkuaz Arama Kurtarma Ekibi birim sorumlusu Mehmet Eskitaş ve ekip üyeleri de Çopuroğlu'nu ziyaret etti.

Özkan Altun, Ömer Şahin, Kayseri, Bünyan, Güncel

Kaynak: AA

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