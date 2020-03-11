Kayseri'den kısa kısa
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Kongre Merkezinde 2. etap için çevre düzenlemesi ihalesi yapıldı.
11.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:22
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Kongre Merkezinde 2. etap için çevre düzenlemesi ihalesi yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezinin çevre düzenlemesi yapım işinin 2. etap çalışmaları için ihaleye çıkıldı.
Tahmini bedeli 1 milyon 162 bin 472 lira 47 kuruş olan ihaleye beş firma teklif sundu.
Komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından ihaleyi kazanan firmanın açıklanacağı bildirildi.
Belediye Başkanı Palancıoğlu, kadın kursiyerlerle bir araya geldi
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mahallelerde hayata geçirecekleri projeler için vatandaşlarla görüşmeye devam ediyor.
Şirintepe Sosyal Tesislerinde kadın kursiyerlerle bir araya gelen Palancıoğlu, belediye olarak her zaman kadınlara yönelik çalışmalara gereken desteği verdiklerini kaydetti.
Kadınların birçok alanda aktif olmaları ve verimli çalışmalarda bulunmaları için imkanları ölçüsünde katkı vermeye devam edeceklerini belirten Palancıoğlu, "Ailelerin çocukları uzağa gitmesin diye mahallelerine kütüphane projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Duaları ve güzel düşünceleri için hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezinin çevre düzenlemesi yapım işinin 2. etap çalışmaları için ihaleye çıkıldı.
Tahmini bedeli 1 milyon 162 bin 472 lira 47 kuruş olan ihaleye beş firma teklif sundu.
Komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından ihaleyi kazanan firmanın açıklanacağı bildirildi.
Belediye Başkanı Palancıoğlu, kadın kursiyerlerle bir araya geldi
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mahallelerde hayata geçirecekleri projeler için vatandaşlarla görüşmeye devam ediyor.
Şirintepe Sosyal Tesislerinde kadın kursiyerlerle bir araya gelen Palancıoğlu, belediye olarak her zaman kadınlara yönelik çalışmalara gereken desteği verdiklerini kaydetti.
Kadınların birçok alanda aktif olmaları ve verimli çalışmalarda bulunmaları için imkanları ölçüsünde katkı vermeye devam edeceklerini belirten Palancıoğlu, "Ailelerin çocukları uzağa gitmesin diye mahallelerine kütüphane projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Duaları ve güzel düşünceleri için hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, Güncel
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