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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini, koronavirüsü (Kovid-19) hücre kültüründe izole etmeyi başardıkları için tebrik etti.

08.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:12
Kayseri'den kısa kısa
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini, koronavirüsü (Kovid-19) hücre kültüründe izole etmeyi başardıkları için tebrik etti.
Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, başarılarından dolayı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Prof. Dr. Özdarendeli'yi telefonla arayarak kutladı.
ERÜ bünyesinde 2013 yılında kurulan merkezin aşı geliştirme çalışmaları konusunda önemli bilgi birikimi ve altyapıya sahip olduğunu belirten Palancıoğlu, "16 yıl ders verdiğim ve yüzlerce öğrenci yetiştirğim Erciyes Üniversitesi'nin bir akademisyeni olarak son derece mutlu oldum. Her zamanki gibi üniversitemizin bu başarısından onur duyduk, gururlandık. Tam ve yerinde bir çalışma ile Erciyes Üniversitesi büyük bir başarıya imza atmıştır. Zaten hem Kayseri hem Erciyes Üniversitesi bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.
Develi'de araç dezenfekte çalışmaları başladı
Develi Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, araç dezenfekte çalışmalarına başladı.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, her gün saat 09.00'dan 15.00'e kadar araç dezenfekte hizmetinin devam edeceğini belirterek, "Koronavirüsle mücadelemizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz. Hijyenik bir ortamda araçlarına gönül rahatlığıyla binebilmeleri için başlattığımız bu hizmetimize, dışarı çıkma yasağı bulunmayan hemşehrilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel
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