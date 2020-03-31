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Kayseri'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Kayseri'de bazı belediye başkanları ve kurum yetkilileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

31.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:30
Kayseri'den
Kayseri 'de bazı belediye başkanları ve kurum yetkilileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyanın önemli ve anlamlı olduğunu belirtti.
Türkiye'nin zor günleri her zaman birlik beraberlik içerisinde aştığını ve tüm dünyayı etkileyen bu zor günleri de dayanışma içinde aşacağını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz güçlü bir ülke ve güçlü bir milletiz. Biz bize yeteriz. Yeter ki bir ve beraber olmaya devam edelim. Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımı bağışlayarak katılıyorum ve tüm hemşehrilerimi bu anlamlı kampanyaya destek vermeye davet ediyorum."
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 2, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu 3, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de 2 maaşını bağışlayarak kampanyaya destek oldu.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, kampanyaya birer maaşlarını bağışlayarak katıldıklarını duyurdu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Kayseri, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kayseri'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

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