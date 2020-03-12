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Kayseri'den Pütürge'ye uzanan yardım eli

Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Muhtarı Nurcan Göktaş, depremden etkilenen Malatya'nı Pütürge ilçesindeki öğrencilere yardımda bulundu.

12.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:50
Kayseri'den Pütürge'ye uzanan yardım eli
Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Muhtarı Nurcan Göktaş, depremden etkilenen Malatya 'nı Pütürge ilçesindeki öğrencilere yardımda bulundu.

Ziya Gökalp Mahallesi Muhtarı Nurcan Göktaş, yaptığı çalışmalar ile adından söz ettiriyor. Göktaş, el emeği göz nuruyla hazırladıkları bere, atkı, yelek ve ceketleri, Malatya'nın Pütürge ilçesinde depremden etkilenen ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturdu.

Hazırladıkları yardım kolilerini ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderen muhtar Göktaş, öğrencileri sevindirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Ziya Gökalp Mahallesi, Kocasinan, Malatya, Pütürge, Güncel

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