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Kayseri'den Sivas'a transfer oldular

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Yolspor forması giyen iki genç oyuncu İhsan Yasıt ile Beytullah Özcan, Sivas'ın BAL ekiplerinden Cumhuriyet Üniversitesi'ne transfer oldu.

07.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:24 Kayseri'den Sivas'a transfer oldular
Süper Amatör Küme takımlarından Yolspor forması giyen iki genç oyuncu İhsan Yasıt ile Beytullah Özcan, 'ın BAL ekiplerinden Cumhuriyet Üniversitesi'ne transfer oldu.

Kayseri Yolspor ile yollarını ayıran 1998 doğumlu İhsan Yasıt ile Beytullah Özcan, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup ekiplerinden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne transfer oldu. İki takımda yeni takımları ile antrenmanlara çıkmaya başladı. İhsan Yasıt, Kayserispor alt yapısından yetişirken Yolspor, Uşak Vefaspor ve Kocasinan Şimşekspor formaları giydi. Beytullah Özcan ise Yolspor altyapısından yetiştikten sonra Merzifonspor ve ardından yine Yolspor forması giymişti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta liin ilk yarısını 14 puan ile 10. sırada tamamlamıştı. - KAYSERİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kayseri, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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