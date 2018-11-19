Kayseri'den Suriye'ye 10 Tır Yardım

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:58



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:58

Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesince düzenlenen kampanya kapsamında Suriye'ye 10 tır patates, un, bakliyat ve barınma malzemesi gönderildi.Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen'in de katılımıyla Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde, yardım malzemelerinin yüklü olduğu tırları uğurlamak için tören düzenlendi.Törende konuşma yapan İşleyen, Hazreti Muhammed'in doğduğu gün olan Mevlit Kandili'nde böyle bir hayırseverliğe imza attıkları için Kayserililere teşekkür etti.Kendisinin de Kilis ile Azez'in arasında bir bölgeye gittiğini anlatan İşleyen, "Günlük 150 bin ekmeğin çıktığı bir fırın yapılmış. El değmeden paketlenmiş ekmek çıkarılıyor. Günlük 18 bin kişiye sıcak yemek pişiyor. Bu giden yardımlar sıcak ekmek ve yemek oluyor, mazlumun, yetimin sofrasında AŞ oluyor. Bu giden gıdalarla beraber dua ediyoruz ki bu mazlum halkın yaşadıkları zulüm sona ersin." diye konuştu.Konuşmanın ardından dua okunarak, patates, un, bakliyat ve barınma malzemesi yüklü 10 tır uğurlandı.Dün de yardım malzemelerinin bulunduğu 5 tır bölgeye hareket etmişti..Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından 2016'nın mart ayından bu yana Suriye'ye 466 tır yardım gönderildiği belirtildi.